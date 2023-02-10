Вест Хэм – Челси: лондонское дерби Мудрика

11 февраля. 14.30. Лондон. «Олимпийский стадион»

Прямая трансляция – Setanta

Прогноз от Parimatch Ukraine:

- победа «Вест Хэма» – 3.30

- победа «Челси» – 3.25

- ничья – 2.23

Пока британские футбольные эксперты обсуждают, почему дебют Мудрика на Стэмфорд Бридж, мягко говоря, не удался, украинец готовится к своему первому лондонскому дерби. Противостояние «Вест Хэма» и «Челси» – не самое важное в столице Великобритании, однако в Восточном Лондоне «синим» всегда непросто. Последний раз «молотобойцы» побеждали гостей из западной части столицы еще в декабре 2021-го (во время пребывания в команде Андрея Ярмоленко, хотя сам украинец участия в том матче не принимал), однако победы «Челси» в 2022-м давались им непросто (0:1 с голом Пулишича на 90-й минуте, и 2:1 – «синие» первыми пропустили, а победный гол Хаверц забил только на 88-й минуте). Поэтому и теперь, несмотря на все проблемы «Вест Хэма» в сезоне, следует ожидать принципиального противостояния.

«Молотобойцы» находятся в шаге от зоны вылета. Команда Мойеса набрала лишь 19 очков и занимает 16-ю позицию в турнирной таблице, при этом у идущего последним «Саутгемптона» 15 пунктов в активе, поэтому каждый зачетный балл важен. Хотя в Англии говорят, что несмотря на это, «Вест Хэм» зимой был готов продать одну из своих главных звезд Деклайна Райса. На 24-летнего англичанина претендовал «Арсенал», но пока Райс в «бордово-голубом» должен сделать все, чтобы его цена не упала ниже заявленных 100 миллионов евро.

«Челси», как известно, зимой существенно поработал на трансферном рынке, и продолжает это делать, избавляясь от балласта в лице Обамеянга. Теперь в обойме Поттера не только волшебник из Украины, но и лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес. Поэтому есть надежда, что результаты команды улучшатся. Сейчас «синие» 9-е в турнирной таблице, до зоны Лиги чемпионов целых 10 пунктов. В прошлом туре дома «Челси» досадно разделили очки с «Фулхэмом» (0:0), до этого с таким же счетом отыграли на «Энфилде». В последних пяти матчах они вообще забили всего 2 мяча. Так что матч с «Вест Хэмом» должен прервать это голевое затишье.

Официальный партнер «Челси» и первый украинский лицензионный букмекер Parimatch определил коэффициенты на предстоящий поединок. Эксперты считают шансы «синих» на выездную победу достаточно высокими. Коэффициент на успех «Челси» – 2.23, а вот хозяева поля вероятно не наберут ни одного очка в дерби. Шансы на их победу – 3.30 к 1, примерно такие же котировки и на ничью – 3.25. Следует ожидать средней результативности в матче. Поставить на тотал больше 2 можно с котировкой 1.56. Самым вероятным счетом считается 0:1 за 7:30.

Примечательно, что в пользу команды Поттера и общая статистика противостояний между лондонскими клубами. Команды между собой играли 117 раз. «Синие» выиграли 52 матча, «молотобойцы» – 43, а еще 22 игры были сыграны вничью.

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