Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинца в лондонский клуб
Экс-игрок сборной Франции и «Челси» Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский клуб:
«Возможно, Мудрик совершил ошибку. У него была возможность выступать за «Арсенал». Если учитывать то, как играют «канониры» в этом сезоне, он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе.
Представим, что «Челси» не попадает в Лигу чемпионов? А вот «Арсенал» может стать чемпионом в конце сезона.
Мудрик может пожалеть о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но посмотрим».
Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в последний момент «пенсионеры» перехватили украинца. Михаил неоднократно намекал в своем Instagram о том, что хочет перейти в «Арсенал», но этого не произошло.
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