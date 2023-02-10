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  4. Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Англия
10 февраля 2023, 10:34 |
1281
3

Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»

Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинца в лондонский клуб

10 февраля 2023, 10:34 |
1281
3
Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок сборной Франции и «Челси» Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский клуб:

«Возможно, Мудрик совершил ошибку. У него была возможность выступать за «Арсенал». Если учитывать то, как играют «канониры» в этом сезоне, он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе.

Представим, что «Челси» не попадает в Лигу чемпионов? А вот «Арсенал» может стать чемпионом в конце сезона.

Мудрик может пожалеть о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но посмотрим».

Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в последний момент «пенсионеры» перехватили украинца. Михаил неоднократно намекал в своем Instagram о том, что хочет перейти в «Арсенал», но этого не произошло.

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Вильям Галлас Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси
Источник Evening Standard
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Комментарии 3
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vh
Та відстаньте ви від людини. Не було в нього вибору куди йти. Особливо дико ці думки від футболістів, які знають як все влаштовано. Він би точно пошкодував в кінці сезону, якби залишився в УПЛ.
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+2
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Max123
Как они все не поймут, что Мудрыка ник-то не спрашивал?
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