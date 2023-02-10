Экс-игрок сборной Франции: «Мудрик может пожалеть, что выбрал Челси»

Экс-игрок сборной Франции и «Челси» Вильям Галлас прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский клуб:

«Возможно, Мудрик совершил ошибку. У него была возможность выступать за «Арсенал». Если учитывать то, как играют «канониры» в этом сезоне, он бы подошел им, и в конце сезона он может пожалеть о своем выборе.

Представим, что «Челси» не попадает в Лигу чемпионов? А вот «Арсенал» может стать чемпионом в конце сезона.

Мудрик может пожалеть о своем выборе. Он мог бы заиграть на хорошем уровне и выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но посмотрим».

Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в последний момент «пенсионеры» перехватили украинца. Михаил неоднократно намекал в своем Instagram о том, что хочет перейти в «Арсенал», но этого не произошло.