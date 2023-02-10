ВИДЕО. Марадона-стайл. Венесуэлец забил рукой. Гол лишит Эквадора ЧМ?

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 4-го тура группового этапа молодежного чемпионата Южной Америки среди команд U-20 между сборными Эквадора и Венесуэлы. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 3-й минуте матча счет открыл 19-летний венесуэлец Брайан Алькосер. Правда, он забил этот мяч рукой, но гол все равно был засчитан. Эквадор смог сравнять счет только на 90+1 минуте встречи.

Примечательно, что на 70-й минуте игры в составе Венесуэлы на поле появился новичок донецкого «Шахтера» Кевин Келси.

Сейчас Венесуэла имеет в своем активе 2 очка и располагается на четвертой позиции в группе из 6 команд. Эквадор находится на пятой позиции. Пятое место не дает право сборной выйти на молодежный чемпионат мира 2023, который пройдет в Индонезии.

ГОЛ! 0:1 Алькосер, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Самбрано, 90+1 мин.