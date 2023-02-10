ВИДЕО. Марадона-стайл. Венесуэлец забил рукой. Гол лишит Эквадора ЧМ?
На молодежном чемпионате Южной Америки матч между сборными Эквадора и Венесуэлы завершился вничью
В четверг, 9 февраля, состоялся матч 4-го тура группового этапа молодежного чемпионата Южной Америки среди команд U-20 между сборными Эквадора и Венесуэлы. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 3-й минуте матча счет открыл 19-летний венесуэлец Брайан Алькосер. Правда, он забил этот мяч рукой, но гол все равно был засчитан. Эквадор смог сравнять счет только на 90+1 минуте встречи.
Примечательно, что на 70-й минуте игры в составе Венесуэлы на поле появился новичок донецкого «Шахтера» Кевин Келси.
Сейчас Венесуэла имеет в своем активе 2 очка и располагается на четвертой позиции в группе из 6 команд. Эквадор находится на пятой позиции. Пятое место не дает право сборной выйти на молодежный чемпионат мира 2023, который пройдет в Индонезии.
ГОЛ! 0:1 Алькосер, 3 мин.
¡El goleador vinotinto! Brayan Alcócer abrió el marcador para @juvenilesfvf ante @LaTri en la CONMEBOL #Sub20. ⚽️ pic.twitter.com/qVCKMB2tZ1— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 9, 2023
ГОЛ! 1:1 Самбрано, 90+1 мин.
¡El empate de @LaTri sobre la hora! Zambrano puso el 1-1 a minutos del final ante #Venezuela en la Fase Final de la CONMEBOL #Sub20. pic.twitter.com/UMg0cq97gd— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 9, 2023
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