Звезда Боруссии Д определилась со своим будущем клубом, но есть нюанс

19-летниий английский футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем выбрал в клуб, в котором хочет продолжить карьеру.

По информации журналиста Патрика Бергера, звездный игрок немецкой команды желает перейти в «Ливерпуль», но он также указал на один нюанс:

«Джуд склоняется к тому, чтобы поработать с Юргеном Клоппом. Но сейчас Ливерпуль на 10-м месте и на 5 очков отстает от еврокубковой зоны. Именно поэтому Беллингем сомневается. Если бы Ливерпуль был вторым или третьим, он уже сказал бы «да».

Отметим, что «Боруссия Д» также предлагает Беллингему заключить с клубом новый контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Джуд провел 18 матчей в Бундеслиги, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.