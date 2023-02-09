ВИДЕО. «Никто не хотел переходить в Челси». Как Мудрик писал письмо Артете
Шуточное и одновременно грустное видео от Bleacher Report
Известное издание Bleacher Report Football создало видео, на котором показало, как украинский вингер Михаил Мудрик пишет письмо главному тренеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете.
Естественно, этот мини-мультик является шуткой, но музыка и текст достаточно грустные.
Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако в последний момент «пенсионеры» перехватили украинца. Михаил неоднократно намекал в своем Instagram о том, что хочет перейти в «Арсенал», но этого не произошло.
Это видео является отсылкой на культовый трек известного американского репера Eminema «Stan». Этот трек является мини-рассказом от одного из фанатов репера, который ждет ответа от Eminema, но так и не дождавшись, заканчивает жизнь самоубийством.
Перевод песни:
Мне нужно услышать, что тебе жаль,
я знаю, что ты видел эти намеки, которые я кидал в Инстаграмме,
ты сказал мне, что наши отношения здоровы,
но ваши слабые переговоры
оставили меня опустошенным здесь, в Челси.
Ты знаешь, я не хотел переходить сюда, никто не хочет,
этот владелец нас всех подписал, только чтобы наслаждаться
а голова Энцо в перьях, я думаю, это потому, что он знает,
что должен был уехать в Мадрид,
он обеспокоен больше, чем я.
И подумай о том, что мы могли бы построить вместе.
Я бы играл где угодно ради тебя, Микель Артета
А теперь этот снич Аспиликуэта
пытается увидеть, что в моем письме.
У меня восьмилетний контракт, чувак,
я буду здесь навсегда!
Ты счастлив, Микел?
Так ты получаешь удовольствие?
Покидая будущих обладателей Золотого мяча
носиться с Кристианом Пулишичем.
Я был готов, но, черт возьми, ты оставил меня тоскливым,
ты сделал меня синим.
Подпись, Михаил Мудрик.
Mykhaylo Mudryk writes a letter to Mikel Arteta... 📝 pic.twitter.com/gnxXMBoY8v— B/R Football (@brfootball) February 8, 2023
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