Андрей Борячук рассказал, где может продолжить карьеру

Андрей Борячук, проведший первую часть сезона в «Металлисте 1925», в межсезонье тренировался с «Шахтером». Однако «горняки» не включили 26-летнего нападающего в заявку на Лигу Европы и не исключено, что Борячук снова сменит клуб.

«Я еще пока сам не знаю, – сказал Борячук на вопрос о своем будущем. – Ведутся переговоры, я вам так скажу. Да, «Металлист 1925» хочет видеть меня у себя. С «Зарей» разговаривал, тоже хотят видеть у себя в команде. Где конкретно окажусь, на данный момент еще не знаю. Поэтому наперед ничего по этому поводу сказать не могу.

Я пока не знаю, есть ли варианты из-за рубежа, поэтому исходя из вариантов, которые есть на данный момент, то я останусь в УПЛ», – отметил Борячук.

Контракт игрока с «Шахтером» действителен до лета 2024 года. На правах аренды Андрей защищал цвета «Мариуполя» (47 игр, 15 голов), турецкого «Ризеспора» (шесть игр), венгерского «Мезекевешда» (восемь игр, три гола), «Руха» (23 игры, шесть голов) и «Металлиста 1925» (восемь игр, три гола).