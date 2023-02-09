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  4. Бразильский топ-клуб нацелился на Кавани
Испания
09 февраля 2023, 17:00 |
261
0

Бразильский топ-клуб нацелился на Кавани

Уругвайский форвард может покинуть «Валенсию»

09 февраля 2023, 17:00 |
261
0
Бразильский топ-клуб нацелился на Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Бразильский «Сантос» работает над подписанием звездного форварда «Валенсии» Эдинсона Кавани. Об этом рассказал президент клуба Жозе Карлос де Оливейра:

«Мы ещё пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать».

Кавани выступает за «Валенсию» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего уругвайца 7 голов и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах, контракт с «Валенсией» рассчитан до лета 2024 года.

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Эдинсон Кавани Валенсия Сантос
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