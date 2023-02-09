Бразильский топ-клуб нацелился на Кавани

Бразильский «Сантос» работает над подписанием звездного форварда «Валенсии» Эдинсона Кавани. Об этом рассказал президент клуба Жозе Карлос де Оливейра:

«Мы ещё пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать».

Кавани выступает за «Валенсию» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего уругвайца 7 голов и 1 ассист в 16 матчах во всех турнирах, контракт с «Валенсией» рассчитан до лета 2024 года.