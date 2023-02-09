Виталий Мандзюк сломал ногу на тренировке Колоса

Бывший защитник «Динамо» и «Днепра» Виталий Мандзюк сломал ногу.

Мандзюк, который сейчас работает тренером «Колоса» по физической подготовке, получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения.

Виталий Мандзюк уже был прооперирован.

Напомним, ранее «Колос» пропустил 5 мячей в первом матче в Турции.