Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:54
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Виталий Мандзюк сломал ногу на тренировке Колоса
Тренер ковалевцев подменял футболиста в одном из упражнений
09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:54
821
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Бывший защитник «Динамо» и «Днепра» Виталий Мандзюк сломал ногу.
Мандзюк, который сейчас работает тренером «Колоса» по физической подготовке, получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения.
Виталий Мандзюк уже был прооперирован.
Напомним, ранее «Колос» пропустил 5 мячей в первом матче в Турции.
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