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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:54
821
0

Виталий Мандзюк сломал ногу на тренировке Колоса

Тренер ковалевцев подменял футболиста в одном из упражнений

09 февраля 2023, 16:50 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:54
821
0
Виталий Мандзюк сломал ногу на тренировке Колоса
ФК Колос. Виталий Мандзюк

Бывший защитник «Динамо» и «Днепра» Виталий Мандзюк сломал ногу.

Мандзюк, который сейчас работает тренером «Колоса» по физической подготовке, получил травму, подменяя футболиста во время игрового упражнения.

Виталий Мандзюк уже был прооперирован.

Напомним, ранее «Колос» пропустил 5 мячей в первом матче в Турции.

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Виталий Мандзюк Колос Ковалевка перелом ноги
Источник Динамомания
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