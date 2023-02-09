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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу демонстрировать свой талант каждый день»
Италия
09 февраля 2023, 16:24 |
198
1

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу демонстрировать свой талант каждый день»

Форвард «Милана» – о своей карьере

09 февраля 2023, 16:24 |
198
1
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу демонстрировать свой талант каждый день»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, почему не завершил карьеру в 41 год:

«Я хочу демонстрировать свой талант каждый день с большим желанием, но это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим, потому что возможность помочь команде – это совсем другое дело.

Мне 41 год, я играю в «Милане» и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя.

Если бы я делал все для себя, я бы уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю».

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Златан Ибрагимович Милан
Источник Sport Mediaset
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