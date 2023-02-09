Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу демонстрировать свой талант каждый день»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, почему не завершил карьеру в 41 год:

«Я хочу демонстрировать свой талант каждый день с большим желанием, но это не только личное. Я хочу передавать свой опыт другим, потому что возможность помочь команде – это совсем другое дело.

Мне 41 год, я играю в «Милане» и нахожусь на вершине. Я хочу обратить внимание на других, я здесь для них, а не для себя.

Если бы я делал все для себя, я бы уже курил бы сигары на острове. Если я могу быть примером и лидером, я это делаю».