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  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена одноклубника Забарного
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:15
1957
4

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена одноклубника Забарного

Кифер Мур смог покорить сердце красотки с идеальной фигурой

09 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:15
1957
4
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена одноклубника Забарного
Instagram

В конце января защитник сборной Украины Илья Забарный перешел из киевского «Динамо» в английский «Борнмут».

В «Борнмуте» Забарный играет вместе с валлийцем Кифером Муром, которому удалось покорить сердце красотки с идеальной фигурой.

Жена Мура Шарлотт уже 10 лет хранит домашний очаг и помогает ему строить успешную карьеру футболиста.

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Илья Забарный Кифер Мур Борнмут девушка дня фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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А Забарный тут каким боком?   Тут другое смешно, что 10 лет жена и не гадзиня , и всё ещё в девушках числится.
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0
Darkness1984
Такий собі смак у автора.. чесно, гарячого я там нічого не бачу! 
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0
Gargantua
внучка Леонида Ильича
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0
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