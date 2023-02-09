Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:15
1957
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ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена одноклубника Забарного
Кифер Мур смог покорить сердце красотки с идеальной фигурой
09 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 16:15
1957
4
В конце января защитник сборной Украины Илья Забарный перешел из киевского «Динамо» в английский «Борнмут».
В «Борнмуте» Забарный играет вместе с валлийцем Кифером Муром, которому удалось покорить сердце красотки с идеальной фигурой.
Жена Мура Шарлотт уже 10 лет хранит домашний очаг и помогает ему строить успешную карьеру футболиста.
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Комментарии 4
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А Забарный тут каким боком? Тут другое смешно, что 10 лет жена и не гадзиня , и всё ещё в девушках числится.
Такий собі смак у автора.. чесно, гарячого я там нічого не бачу!
внучка Леонида Ильича
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