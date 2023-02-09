ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена одноклубника Забарного

В конце января защитник сборной Украины Илья Забарный перешел из киевского «Динамо» в английский «Борнмут».

В «Борнмуте» Забарный играет вместе с валлийцем Кифером Муром, которому удалось покорить сердце красотки с идеальной фигурой.

Жена Мура Шарлотт уже 10 лет хранит домашний очаг и помогает ему строить успешную карьеру футболиста.