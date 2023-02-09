Испания09 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:56
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Жоан ЛАПОРТА: «Мы спасли Барселону от финансового краха»
Каталонский клуб пережил финансовый кризис
09 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:56
407
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб пережил финансовый кризис.
«Мы подписали игроков на 215 млн евро и продали на 141 млн, мы создали конкурентоспособную команду всего за 74 млн евро.
Мы сократили расходы на заработную плату примерно на 100 миллионов евро и планируем сократить их еще на 70 млн. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха», - сказал Лапорта.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 53 очка.
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