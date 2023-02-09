Жоан ЛАПОРТА: «Мы спасли Барселону от финансового краха»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб пережил финансовый кризис.

«Мы подписали игроков на 215 млн евро и продали на 141 млн, мы создали конкурентоспособную команду всего за 74 млн евро.

Мы сократили расходы на заработную плату примерно на 100 миллионов евро и планируем сократить их еще на 70 млн. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха», - сказал Лапорта.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 53 очка.