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WTA
09 февраля 2023, 15:34 |
199
0

Ястремская сыграет в квалификации крупного турнира в Дохе

Также в Катаре выступит и Ангелина Калинина

09 февраля 2023, 15:34 |
199
0
Ястремская сыграет в квалификации крупного турнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) получила место в квалификации престижного хардового турнира WTA 500 в Дохе.

Это случилось после снятия с основы эстонки Анетт Контавейт, место которой заняла чешка Каролина Мухова, которая числилась в списке участников квалификации. Из украинок в квалификации также сыграет Ангелина Калинина.

Отметим, что Ястремская играла на соревнованиях в Дохе в 2020-м, выиграв тогда два матча, в том числе и у пятой ракетки мира Софии Кенин.

В этом году призовой фонд турнира составляет $780,637. Соревнования в основной сетке стартуют на следующей неделе.

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Даяна Ястремская WTA Доха Каролина Мухова Анетт Контавейт
Источник Twitter
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