Ястремская сыграет в квалификации крупного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) получила место в квалификации престижного хардового турнира WTA 500 в Дохе.

Это случилось после снятия с основы эстонки Анетт Контавейт, место которой заняла чешка Каролина Мухова, которая числилась в списке участников квалификации. Из украинок в квалификации также сыграет Ангелина Калинина.

Отметим, что Ястремская играла на соревнованиях в Дохе в 2020-м, выиграв тогда два матча, в том числе и у пятой ракетки мира Софии Кенин.

В этом году призовой фонд турнира составляет $780,637. Соревнования в основной сетке стартуют на следующей неделе.