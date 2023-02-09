Италия09 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:42
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ВИДЕО. Суперматч Малиновского, Лунин сыграет в финале, ставим на Милан
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:42
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1. Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
2. Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 против Лидса
3. Веб-портал SofaScore поставил Лунину высокую оценку
4. Оценка Малиновского выше, чем у Месси и Неймара
5. Прогноз матча Милан - Торино
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