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Италия
09 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:42
135
0

ВИДЕО. Суперматч Малиновского, Лунин сыграет в финале, ставим на Милан

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 февраля 2023, 13:38 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:42
135
0
ВИДЕО. Суперматч Малиновского, Лунин сыграет в финале, ставим на Милан

1. Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
2. Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 против Лидса
3. Веб-портал SofaScore поставил Лунину высокую оценку
4. Оценка Малиновского выше, чем у Месси и Неймара
5. Прогноз матча Милан - Торино

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Источник Sport.ua
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