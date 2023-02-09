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09 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:38
64
0

Благотворительный турнир ФК Рух собрал средства для украинских военных

Многолетнего партнера FAVBET

09 февраля 2023, 13:35 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:38
64
0
Благотворительный турнир ФК Рух собрал средства для украинских военных

Недавно ФК «Рух» провел во Львове благотворительный мультитурнир «Верим в ВСУ», чтобы собрать средства для украинских военных. Мероприятие состоялось при поддержке многолетнего партнера клуба компании FAVBET.

Турнир проходил в бодрой атмосфере, ведь участники были сконцентрированы на главной цели – сбор донатов для ВСУ. По состоянию на 5 февраля банка фонда Markus Foundation пополнилась на 538 тыс. грн, отдельными суммами 61 тыс. грн и 60 тыс. грн задонатили Петр Заставный и «Львы на джипе». Также из Польши внесли донат в сумме 1 млн. грн. Именно за него приобретут ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура».

Мультитурнир объединил сразу три дисциплины – баскетбол, флорбол и футзал. Каждый матч длился по 15 минут. Уникальный благотворительный ивент собрал более 60 украинских знаменитостей из шоу-биза, юмористов, блогеров, киберспортсменов и известных футболистов, которые смогли себя попробовать в новых видах спорта.

Среди них — Андрей Бедняков, Слава Демин, Вячеслав Шевчук, Андрей Лузан, Иван Шевцов, Виктор Вацко, Александр Алиев, Евгений Селезнев, Юрий Терещенко, Артем Федецкий, Игорь Ласточкин и другие.

Выиграла мультитурнир команда «Леопарды». Хотя все участники и зрители понимали, что главный победитель мероприятия – Вооруженные Силы Украины.

FAVBET является официальным партнером ФК «Руху» и активно вовлекается в благотворительные инициативы клуба. Сотрудничество компании со львовской командой началось еще при участии желто-черных в Первой Лиге и не остановилось даже с началом войны. Сегодня FAVBET идет с перспективным клубом уже в Премьер-Лиге, способствуя развитию украинского футбола и вместе поддерживая ВСУ.



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Источник Sport.ua
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