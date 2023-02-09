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  4. СВИТОЛИНА: «Атлеты из рф под нейтральным флагом на ОИ – плохой месседж»
WTA
09 февраля 2023, 13:40 |
195
0

СВИТОЛИНА: «Атлеты из рф под нейтральным флагом на ОИ – плохой месседж»

Украинская теннисистка – о возможном допуске спортсменов из рф и рб к Играм в Париже

09 февраля 2023, 13:40 |
195
0
СВИТОЛИНА: «Атлеты из рф под нейтральным флагом на ОИ – плохой месседж»
WTA. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своем приезде в Украину и впечатлениях от увиденного.

«Я была дома в Одессе, увиделась с бабушкой. Это была наша первая встреча с начала полномасштабной войны. Она была очень рада меня видеть. Было очень тяжело увидеть Ирпень, Бучу, я делаю все, что возможно в этом направлении. Это было очень тяжело. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы защищать наш фронт как теннисистка.

К сожалению, в теннисе ничего не было сделано. Они только играют под нейтральным флагом. Когда началась война, теннисные организации говорили, что они за мир, что они хотят, чтобы у всех были равные права. Там нас не слышат. Если российские и белорусские атлеты будут представлять себя под нейтральным флагом на Играх, это будет очень плохой месседж всему миру. Украинцы не в равных условиях. Есть много спортсменов, которые погибли, защищая Украину.

Предложение, чтобы они выступили как сборная беженцев и пойдет ли на это россия? Очень смешно слышать такое. В начале у нас были попытки поговорить с российскими игроками, но с их стороны был какой-то страх сказать хоть слово и отсутствие какой-либо поддержки.

Во Франции большая поддержка Украины и украинцев, французы много сделали для наших беженцев. Вот сейчас мы общались с французским режиссером Мишелем Хазанавичусом, который стал послом United24. Раньше мы не были знакомы. Он был очень поражен увидеть, что происходило в Украине. Мне очень приятно, что французы нас поддерживают», – сказала Элина в рамках национального телемарафона.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024
Источник Большой теннис Украины
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