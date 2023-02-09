Шахтер завершил сбор в Турции и вернулся в Польшу

Футболисты «Шахтера» утром 9 февраля покинули Турцию, где команда завершила подготовку ко второй части сезона. Игроки и тренерский штаб уже вернулись в Варшаву.

В течение недели команда Игора Йовичевича на базе «Легии» будет готовиться к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Ренна».

Игра пройдет 16 февраля.