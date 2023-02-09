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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 13:30 |
113
0

Шахтер завершил сбор в Турции и вернулся в Польшу

Команда готовится к Лиге Европы

09 февраля 2023, 13:30 |
113
0
Шахтер завершил сбор в Турции и вернулся в Польшу
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» утром 9 февраля покинули Турцию, где команда завершила подготовку ко второй части сезона. Игроки и тренерский штаб уже вернулись в Варшаву.

В течение недели команда Игора Йовичевича на базе «Легии» будет готовиться к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Ренна».

Игра пройдет 16 февраля.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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