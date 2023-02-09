Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 13:30 |
113
0
Шахтер завершил сбор в Турции и вернулся в Польшу
Команда готовится к Лиге Европы
09 февраля 2023, 13:30 |
113
0
Футболисты «Шахтера» утром 9 февраля покинули Турцию, где команда завершила подготовку ко второй части сезона. Игроки и тренерский штаб уже вернулись в Варшаву.
В течение недели команда Игора Йовичевича на базе «Легии» будет готовиться к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Ренна».
Игра пройдет 16 февраля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2023, 14:19 7
Даниэль Параскив покинет «Германнштадт»
Футбол | 08 февраля 2023, 23:01 9
Два гола мадридцы забили в компенсированное время
Футбол | 09.02.2023, 11:49
Футбол | 09.02.2023, 07:54
Футбол | 09.02.2023, 00:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2023, 18:32
07.02.2023, 20:15 37
09.02.2023, 00:09 26
08.02.2023, 17:06 8
07.02.2023, 18:15 21
09.02.2023, 01:00
07.02.2023, 10:29 9
07.02.2023, 15:55