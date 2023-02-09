Франция09 февраля 2023, 13:10 |
3520
1
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
Руслан уже становится лидером команды
09 февраля 2023, 13:10 |
3520
1
Популярная французская спортивная газета L'Equipe утром 9 февраля вышла с обложкой, на которой разместили фотографию украинского хавбека Руслана Малиновского.
Игрок «Марселя» в матче Кубка Франции красивым ударом помог команде обыграть ПСЖ. Для Руслана это второй гол в новой команде.
На обложке журналисты написали «Слишком мощный».
Малиновский перебрался в «Марсель» в январе на правах аренды из «Аталанты».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2023, 14:19 7
Даниэль Параскив покинет «Германнштадт»
Футбол | 09 февраля 2023, 07:54 11
Принято решение о дисквалификации
Футбол | 09.02.2023, 12:29
Футбол | 08.02.2023, 23:01
Биатлон | 09.02.2023, 01:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
заслужено!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2023, 22:35 13
07.02.2023, 18:15 21
08.02.2023, 18:32
07.02.2023, 15:55
Теннис
07.02.2023, 14:04 20
08.02.2023, 17:58 9
08.02.2023, 08:30 5