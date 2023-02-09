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  4. ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
Франция
09 февраля 2023, 13:10 |
3520
1

ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe

Руслан уже становится лидером команды

09 февраля 2023, 13:10 |
3520
1
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Популярная французская спортивная газета L'Equipe утром 9 февраля вышла с обложкой, на которой разместили фотографию украинского хавбека Руслана Малиновского.

Игрок «Марселя» в матче Кубка Франции красивым ударом помог команде обыграть ПСЖ. Для Руслана это второй гол в новой команде.

На обложке журналисты написали «Слишком мощный».

Малиновский перебрался в «Марсель» в январе на правах аренды из «Аталанты».

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Марсель Руслан Малиновский
Источник L'Equipe
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MrStepanovM .
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