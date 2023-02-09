ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe

Популярная французская спортивная газета L'Equipe утром 9 февраля вышла с обложкой, на которой разместили фотографию украинского хавбека Руслана Малиновского.

Игрок «Марселя» в матче Кубка Франции красивым ударом помог команде обыграть ПСЖ. Для Руслана это второй гол в новой команде.

На обложке журналисты написали «Слишком мощный».

Малиновский перебрался в «Марсель» в январе на правах аренды из «Аталанты».