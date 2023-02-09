«Штрафуют и не дают очки». Цуренко – о проблемах снятия с матчей

Украинская теннисистка Леся Цуренко еще раз подтвердила, что готова сниматься с матчей против представительниц россии и беларуси, но нужна внятная позиция теннисных и спортивных властей Украины.

За снятие на крупных турнирах спортсменки получат штраф и не получат рейтинговые очки.

«Действительно, в теннисе есть много нюансов. Если на Шлемах в первом круге ты снимаешься с игры, тогда, да, штраф огромный, призовые тебе вообще не дают, как и очки в рейтинг. То есть, последствия есть, но если бы существовали какие-то рекомендации для всех, то это вообще не было бы вопросом. Война и все то, что происходит у нас в стране, важнее, чем результат на турнире. Поэтому, конечно, если будет такая рекомендация, я буду придерживаться на 100%. Мы уже многое попробовали, и если бы с матчей снималась я одна - в этом было бы мало смысла. Но если это будет национальная позиция, скажите нам об этом, что именно такая наша позиция и это будет наш шаг. Я считаю, что здесь должен быть системный подход. Пока все, что было сделано, делалось исключительно по инициативе и коммуникации игроков между собой. Есть 6-8 игроков Тура, которые что-то придумывают, постоянно пытаются доказывать свое мнение, бороться за правду и честность с Турами.

Но никакой официальной позиции, которая бы поддерживала игроков и координировала какие-то совместные действия теннисистов вместе с государственными органами или федерацией ни от государства, ни от Министерства спорта, ни от Национального олимпийского комитета, ни от самой федерации не было.

Сколько бы сами наши игроки не бились головой о стену ATP и WTA, ни один из государственных органов своей поддержки не оказывает. Мы здесь один на один с двумя организациями, в которых мы, по сути, на работе, и наедине со своими работодателями мы боремся. Нужно понимать, что до войны в России были крупные турниры WTA и ATP, которые приносили немалую прибыль теннисным организациям. Учитывая все составляющие, на финансовые интересы организаций, нам, игрокам, чрезвычайно трудно противостоять таким структурам и доказывать правоту без поддержки государства.