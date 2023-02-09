Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Штрафуют и не дают очки». Цуренко – о проблемах снятия с матчей
WTA
09 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:24
819
2

«Штрафуют и не дают очки». Цуренко – о проблемах снятия с матчей

Но Леся готова сниматься с матчей против теннисисток из рф и беларуси

09 февраля 2023, 12:28 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:24
819
2
«Штрафуют и не дают очки». Цуренко – о проблемах снятия с матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко еще раз подтвердила, что готова сниматься с матчей против представительниц россии и беларуси, но нужна внятная позиция теннисных и спортивных властей Украины.

За снятие на крупных турнирах спортсменки получат штраф и не получат рейтинговые очки.

«Действительно, в теннисе есть много нюансов. Если на Шлемах в первом круге ты снимаешься с игры, тогда, да, штраф огромный, призовые тебе вообще не дают, как и очки в рейтинг. То есть, последствия есть, но если бы существовали какие-то рекомендации для всех, то это вообще не было бы вопросом. Война и все то, что происходит у нас в стране, важнее, чем результат на турнире. Поэтому, конечно, если будет такая рекомендация, я буду придерживаться на 100%. Мы уже многое попробовали, и если бы с матчей снималась я одна - в этом было бы мало смысла. Но если это будет национальная позиция, скажите нам об этом, что именно такая наша позиция и это будет наш шаг. Я считаю, что здесь должен быть системный подход. Пока все, что было сделано, делалось исключительно по инициативе и коммуникации игроков между собой. Есть 6-8 игроков Тура, которые что-то придумывают, постоянно пытаются доказывать свое мнение, бороться за правду и честность с Турами.

Но никакой официальной позиции, которая бы поддерживала игроков и координировала какие-то совместные действия теннисистов вместе с государственными органами или федерацией ни от государства, ни от Министерства спорта, ни от Национального олимпийского комитета, ни от самой федерации не было.

Сколько бы сами наши игроки не бились головой о стену ATP и WTA, ни один из государственных органов своей поддержки не оказывает. Мы здесь один на один с двумя организациями, в которых мы, по сути, на работе, и наедине со своими работодателями мы боремся. Нужно понимать, что до войны в России были крупные турниры WTA и ATP, которые приносили немалую прибыль теннисным организациям. Учитывая все составляющие, на финансовые интересы организаций, нам, игрокам, чрезвычайно трудно противостоять таким структурам и доказывать правоту без поддержки государства.

По теме:
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
Есть рекорд в 135К. ЗСУ округлили потери рашистов в Украине
Сборная США по боксу отказалась от участия на ЧМ из-за допуска рф
российско-украинская война Леся Цуренко
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Футбол | 08 февраля 2023, 17:06 8
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти

Украинская команда сумела справиться с именитым соперником

Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии
Теннис | 08 февраля 2023, 15:01 10
Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии
Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии

Украинка в двух сетах справилась с Алишей Паркс

Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Биатлон | 08.02.2023, 17:58
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
Футбол | 08.02.2023, 23:39
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
ВИДЕО. Малиновский забил победный гол в матче Кубка Франции против ПСЖ
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
Футбол | 09.02.2023, 07:54
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Підтримую Лесю!
Ответить
+1
Arctic
Треба більше з координованих спільних дій!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Дзаньоло в Турции, бой Джошуа, ставим на Ювентус
07.02.2023, 15:55
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
08.02.2023, 18:28 6
Биатлон
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 37
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
08.02.2023, 16:55 5
Биатлон
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
07.02.2023, 10:29 9
Олимпийские игры
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
07.02.2023, 22:35 13
Футбол
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности