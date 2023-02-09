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WTA
09 февраля 2023, 12:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 12:11
450
0

Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Линце

09 февраля 2023, 12:10 | Обновлено 09 февраля 2023, 12:11
450
0
Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

9 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.

Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится против Анны-Лены Фридзам (№124 WTA), которая стартовала еще в квалификации. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной Анастасии Потаповой (№44 WTA).

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WTA Линц Ангелина Калинина смотреть онлайн Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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