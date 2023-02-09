Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Линце
9 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.
Во втором раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится против Анны-Лены Фридзам (№124 WTA), которая стартовала еще в квалификации. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной Анастасии Потаповой (№44 WTA).
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