Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 11:49 |
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Переход Андриевского из Динамо сорвался из-за землетрясения
Турецким клубам сейчас не до того
09 февраля 2023, 11:49 |
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По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Александр Андриевский был близок к переходу в турецкую команду «Хатайспор».
Однако трансфер на данный момент сорвался из-за разрушительного землетрясения в Турции. Одним из эпицентров катастрофы стала провинция Хатай, где базируется клуб.
Сейчас команде не до подписания игроков, поэтому переход не состоялся. Правда, ФИФА продлила трансферное окно в Турции до 18 февраля.
Андриевский в нынешнем сезоне провел 11 матчей.
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