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  4. Переход Андриевского из Динамо сорвался из-за землетрясения
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 11:49 |
1236
0

Переход Андриевского из Динамо сорвался из-за землетрясения

Турецким клубам сейчас не до того

09 февраля 2023, 11:49 |
1236
0
Переход Андриевского из Динамо сорвался из-за землетрясения
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Александр Андриевский был близок к переходу в турецкую команду «Хатайспор».

Однако трансфер на данный момент сорвался из-за разрушительного землетрясения в Турции. Одним из эпицентров катастрофы стала провинция Хатай, где базируется клуб.

Сейчас команде не до подписания игроков, поэтому переход не состоялся. Правда, ФИФА продлила трансферное окно в Турции до 18 февраля.

Андриевский в нынешнем сезоне провел 11 матчей.

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Динамо Киев Александр Андриевский Хатайспор трансферы трансферы УПЛ
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