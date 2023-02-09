Переход Андриевского из Динамо сорвался из-за землетрясения

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Александр Андриевский был близок к переходу в турецкую команду «Хатайспор».

Однако трансфер на данный момент сорвался из-за разрушительного землетрясения в Турции. Одним из эпицентров катастрофы стала провинция Хатай, где базируется клуб.

Сейчас команде не до подписания игроков, поэтому переход не состоялся. Правда, ФИФА продлила трансферное окно в Турции до 18 февраля.

Андриевский в нынешнем сезоне провел 11 матчей.