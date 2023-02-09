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  4. Из-за катастрофы. ФИФА продлила сроки трансферного окна в Турции
Турция
09 февраля 2023, 10:51 |
258
0

Из-за катастрофы. ФИФА продлила сроки трансферного окна в Турции

У клубов есть еще 10 дней на регистрацию новичков

09 февраля 2023, 10:51 |
258
0
Из-за катастрофы. ФИФА продлила сроки трансферного окна в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА объявила о том, что срок трансферного окна в Турции, когда клубы могут оформить переходы новых футболистов, продлен до 18 февраля.

Трансферное окно в Турции должно было закрыться 8 февраля.

Решение ФИФА связано с катастрофически землетрясением, которое ударило по Турции. По информации на утро 9 февраля, число жертв в стране достигло 13 тысяч человек, еще минимум 60 тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Турции может оказаться хавбек «Динамо» Денис Гармаш.

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трансферы ФИФА чемпионат Турции по футболу
Источник ФИФА
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