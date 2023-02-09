Из-за катастрофы. ФИФА продлила сроки трансферного окна в Турции

ФИФА объявила о том, что срок трансферного окна в Турции, когда клубы могут оформить переходы новых футболистов, продлен до 18 февраля.

Трансферное окно в Турции должно было закрыться 8 февраля.

Решение ФИФА связано с катастрофически землетрясением, которое ударило по Турции. По информации на утро 9 февраля, число жертв в стране достигло 13 тысяч человек, еще минимум 60 тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Турции может оказаться хавбек «Динамо» Денис Гармаш.