Турция09 февраля 2023, 10:51 |
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Из-за катастрофы. ФИФА продлила сроки трансферного окна в Турции
У клубов есть еще 10 дней на регистрацию новичков
09 февраля 2023, 10:51 |
258
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ФИФА объявила о том, что срок трансферного окна в Турции, когда клубы могут оформить переходы новых футболистов, продлен до 18 февраля.
Трансферное окно в Турции должно было закрыться 8 февраля.
Решение ФИФА связано с катастрофически землетрясением, которое ударило по Турции. По информации на утро 9 февраля, число жертв в стране достигло 13 тысяч человек, еще минимум 60 тысяч получили ранения.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Турции может оказаться хавбек «Динамо» Денис Гармаш.
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