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  4. У Черноморца 6-7 бюджет в УПЛ, цель – выйти в еврокубки
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 10:28 |
265
0

У Черноморца 6-7 бюджет в УПЛ, цель – выйти в еврокубки

О ситуации рассказал Кирилл Ковальчук

09 февраля 2023, 10:28 |
265
0
У Черноморца 6-7 бюджет в УПЛ, цель – выйти в еврокубки
ФК Черноморец

Бывший игрок «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук, который в одесском клубе работает главой селекционной службы, рассказал о ситуации в команде.

– Насколько ощутимым для бюджета клуба стало начало полномасштабной войны в Украине?

– Ситуация для нас изменилась ровно так же, как и для любого гражданина нашей страны. Я не владею финансовой составляющей нашего клуба. Но могу поблагодарить руководство за то, что мы имеем. Думаю, наш бюджет – шестой-седьмой в УПЛ.

Несмотря на войну, собственники содержат клуб на том уровне возможностей, который есть, который позволяет нам развиваться в это непростое время. Вы можете спросить у любого игрока – действующего или бывшего – у нас нет перед ними задолженностей, база функционирует на 100%, бассейны, сауны, поля, экипировка, сборы – у нас все есть. Не хватает только результатов, но мы к этому придем.

– Какие глобальные задачи стоят перед «Черноморцем»?

– Возвращение в еврокубки. Иначе не стоило бы этим всем заниматься.

– А локальные, на текущий сезон?

– Думаю, попасть в десятку. Сейчас мы в зоне вылета, но, думаю, это поправимо. Эти полгода нас многому научили. Предполагаю, мы могли где-то недооценить соперников или переоценить себя, где-то не хватило везения, разные факторы сказались на результате. Но мы двигаемся в правильном направлении.

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Кирилл Ковальчук Черноморец Одесса
Источник FanDay
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