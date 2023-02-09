Йовичевич рассказал о подготовке Шахтера к Ренну, вингерах и травмах

«Шахтер» в последнем контрольном матче обыграл «Сараево» со счетом 4:0 и теперь готовится к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Ренна», который пройдет 16 февраля.

О подготовке рассказал тренер Игор Йовичевич.

– Такие победы, пожалуй, всегда являются позитивом перед важными матчами. Как вы оцените игру?

- Да, конечно. Важно, что никто не выпал из-за травмы, потому что у нас было несколько проблем на этом сборе – это небольшие повреждения, вирусы, температура, которые выбивают из ритма. Поэтому мы очень редко были в полном составе, и это сказывалось на тренировочном процессе, где должны до поединков чемпионата и Лиги Европы набрать ту форму, которую хотим иметь. Но в последние дни мы собрались, стабилизировались, и эта игра показала, что через эмоций мы провели последнюю проверку перед «Ренном», почувствовали вкус победы и уверенно подошли к последнему микроциклу в Варшаве, где еще будем готовиться к «Ренну». Могу быть доволен энергией команды, структурой, забитыми мячами, комбинаторикой. Конечно, есть еще неделя, чтобы поработать над определенными сегментами, и я думаю, что мы подготовимся очень хорошо к «Ренну».

– В матче дважды забил Траоре, что очень важно для него, ведь он форвард, который заряжается энергией, когда имеет результат. Он готов к поединку с «Ренном»?

– Это очевидно. Вы можете сравнить его игру в чемпионате и сейчас: он активно участвует в развитии командных действий, имеет больше уверенности, чаще попадает в зоны, где опасен для оппонента. Те свойства, которые он имеет, для нас очень важны, ведь можем сыграть в пас на третьего из-за него, он может сам принять мяч, развернуться, отдать передачу или забить гол. Это форвард, несомненно, очень высокого качества. Должны немного подождать, хотя я очень доволен его прогрессом. Абсолютно убежден, что это будет лучшее усиление для нашей команды, тем более, когда он наберет форму. Мы ждали, потому что знаем его качества. Но после травмы ему действительно было тяжело, и сейчас я очень рад, что он забил и активно участвовал в командных действиях.

– Марьяна Шведа мы тоже ждем на поле. В каком он состоянии?

– Это топ-вингер для нас, для нашей игры. Особенно в той структуре, в позиционных действиях, когда мы играем через пас на третьего, то наши вингеры должны быть топ-уровня. К сожалению, у Шведа еще есть боли. Возможно, будет готов через 15–20 дней. Должны сейчас научиться жить без таких вингеров, которые действительно могут делать разницу на футбольном поле, но сейчас ищем альтернативу. Зубков – это еще один топ, дающий нам большую альтернативу в плане атаки. Дима Крыськив может закрыть ту зону, хотя у него не вингерские характеристики в игре один в один, но через его мастерство, через интеллект мы можем успокоить игру, развернуть, можем комбинаторно добраться до последней трети. Ждем Шведа с нетерпением, потому что знаем, что он нам дал, особенно в матче с «Лейпцигом» показал, насколько может помочь. Но должны привыкнуть, что его пока нет, и ждать.

– Кто, на ваш взгляд, подтянулся к основе за этот сбор - например, Дмитрий Крыськив?

– Ну, Дима Крыськив тоже показал солидность, ментальность, пока он не играл. Он может помочь команде, что и показал в последних играх, – через свои ассисты, через мастерство в забитых мячах. На самом деле, после сбора можем сказать, что это боевая единица, которая может играть в составе на той позиции, которую освободил Мудрик. Есть еще Ваня Петряк, конечно, но он тоже выходит после небольшой травмы, потому и не играл сейчас. Также есть Топалов на позиции латераля, который из-за нашей игры, особенно в УПЛ против соперников закрытых, действует на вингерской позиции, хорошо захватывает пространство, хорошо простреливает и имеет очень высокую скорость. Надеюсь, он сможет создать хорошую конкуренцию Михайличенко, чтобы Богдан не думал, что он один, и на 100 процентов еще прибавил, чтобы не потерять свое место на позиции левого латераля. Есть и Козик – молодой парень, который сегодня сыграл латераля и имеет физические качества, чтобы через игры набирать. Это важно, потому что его физические данные соответствуют уровню «Шахтера».