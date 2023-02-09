Италия09 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
Итальянский полузащитник стал игроком турецкого клуба
09 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:17
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Итальянская «Рома» объявила о переходе футболиста сборной Италии Николо Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».
Трансфер 23-летнего полузащитника осуществлен на постоянной основе.
Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В этом сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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