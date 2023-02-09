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Италия
09 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:17
118
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем

Итальянский полузащитник стал игроком турецкого клуба

09 февраля 2023, 02:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 03:17
118
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
ФК Рома. Николо Дзаньоло

Итальянская «Рома» объявила о переходе футболиста сборной Италии Николо Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».

Трансфер 23-летнего полузащитника осуществлен на постоянной основе.

Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Источник ФК Рома
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