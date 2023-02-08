Третья ракетка мира пропустит важные турниры из-за операции

Третья ракетка мира Онс Жабер сообщила, що перенесет незначительную операцию.

По словам представительницы Туниса, она приняла это решение после консультации со своей медицинской командой.

Отметим, что Жабер вынуждена сняться с турниров WTA 500 в Дохе и WTA 1000 в Дубае, которые пройдут в течение следующих двух недель.

В этом сезоне Онс дошла до полуфинала на турнире WTA 500 в Аделаиде и уступила во втором круге Australian Open.