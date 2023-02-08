Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья ракетка мира пропустит важные турниры из-за операции
WTA
08 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:51
624
0

Третья ракетка мира пропустит важные турниры из-за операции

Онс Жабер ляжет под нож

08 февраля 2023, 21:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:51
624
0
Третья ракетка мира пропустит важные турниры из-за операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Третья ракетка мира Онс Жабер сообщила, що перенесет незначительную операцию.

По словам представительницы Туниса, она приняла это решение после консультации со своей медицинской командой.

Отметим, что Жабер вынуждена сняться с турниров WTA 500 в Дохе и WTA 1000 в Дубае, которые пройдут в течение следующих двух недель.

В этом сезоне Онс дошла до полуфинала на турнире WTA 500 в Аделаиде и уступила во втором круге Australian Open.

По теме:
ФОТО. Восточная царица. Ястремская отлично провела время в Абу-Даби
Бущан успешно перенес операцию на спине
Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине
Онс Жабер операция WTA Доха WTA Дубай
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 08 февраля 2023, 13:57 0
Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби
Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби

Украинка вместе с Анной Данилиной уступила Луизе Стефани и Чжан Шуай

Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Футбол | 07 февраля 2023, 23:12 2
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще

В другом полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «Аль-Ахли»

Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Баскетбол | 08.02.2023, 08:30
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Футбол | 08.02.2023, 13:16
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Футбол | 08.02.2023, 18:30
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
08.02.2023, 14:19 7
Футбол
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
07.02.2023, 21:25 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
07.02.2023, 22:35 11
Футбол
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
07.02.2023, 15:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности