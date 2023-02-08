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Клубный чемпионат мира
08 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 19:16
388
1

Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ

Куртуа пропустит турнир

08 февраля 2023, 19:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 19:16
388
1
Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в основном составе на матч полуфинала Клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли». Старт встречи в 21:00.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что основной вратарь Тибо Куртуа не сыграет на Клубном чемпионате мира, хотя ранее была информация, что бельгиец сможет выйти на поле, если команда сыграет в финале.

Андрей в нынешнем сезоне провел 8 матчей.

Реал: Лунин, Камавинга, Рюдигер, Начо, Алаба, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус

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Реал Мадрид Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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