Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в основном составе на матч полуфинала Клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли». Старт встречи в 21:00.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что основной вратарь Тибо Куртуа не сыграет на Клубном чемпионате мира, хотя ранее была информация, что бельгиец сможет выйти на поле, если команда сыграет в финале.

Андрей в нынешнем сезоне провел 8 матчей.

Реал: Лунин, Камавинга, Рюдигер, Начо, Алаба, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус