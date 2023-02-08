Франция08 февраля 2023, 18:55 |
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ПСЖ продлит контракт с капитаном команды
Маркиньос останется в клубе надолго
08 февраля 2023, 18:55 |
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«ПСЖ» близок к продлению контракта с защитником и капитаном команды Маркиньосом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Нынешний контракт Маркиньоса действует до лета 2024 года, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Все условия контракта уже согласованы, официально объявление – лишь вопрос времени.
В нынешнем сезоне на счету Маркиньоса 2 гола в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. 28-летний защитник выступает за парижский клуб с лета 2013 года.
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