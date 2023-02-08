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08 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
383
0

Состав Шахтера U-19 на матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Одна украинская команда уже вышла в 1/8 финала

08 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
383
0
Состав Шахтера U-19 на матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА сыграет против «Хайдука» Сплит, матч начнется в 19:00.

Определен стартовый состав украинской команды: Твардовский, Дрозд, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Сигеев, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Погорелый.

Сегодня одна украинская команда уже вышла в 1/8 финала турнира - «Рух» обыграл «Интер».

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Источник Sport.ua
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