Молодежные турниры08 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
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Состав Шахтера U-19 на матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Одна украинская команда уже вышла в 1/8 финала
08 февраля 2023, 17:43 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:58
383
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«Шахтер» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА сыграет против «Хайдука» Сплит, матч начнется в 19:00.
Определен стартовый состав украинской команды: Твардовский, Дрозд, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Сигеев, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Погорелый.
Сегодня одна украинская команда уже вышла в 1/8 финала турнира - «Рух» обыграл «Интер».
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