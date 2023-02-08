Состав Шахтера U-19 на матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

«Шахтер» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА сыграет против «Хайдука» Сплит, матч начнется в 19:00.

Определен стартовый состав украинской команды: Твардовский, Дрозд, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутько, Сигеев, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Погорелый.

Сегодня одна украинская команда уже вышла в 1/8 финала турнира - «Рух» обыграл «Интер».