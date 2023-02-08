Молодежные турниры08 февраля 2023, 18:11 |
1322
2
Тренер Руха U-19: «Теперь ребята хотят сыграть против английской команды»
Львовская команда вышла в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
08 февраля 2023, 18:11 |
1322
2
Наставник «Руха» U-19 Виталий Пономарев рассказал о том, с кем его футболисты хотят сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА после победы над миланским «Интером».
«Там все соперники интересные, ребята хотят сыграть с английскими командами. До этого перед жеребьевкой хотели с итальянскими соперниками – выпал «Интер».
«Теперь ждут англичан. Посмотрим, что будет», — сказал Пономарев.
Жеребьевка состоится 13 февраля, среди английских соперников могут выпасть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 08 февраля 2023, 08:30 4
Форвард «Лейкерс» установил новый рекорд лиги по набранным очкам за карьеру
Футбол | 08 февраля 2023, 14:44 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 08.02.2023, 13:16
Футбол | 07.02.2023, 22:35
Бокс | 07.02.2023, 21:25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Кто бы ни был, сегодня, это огромный опыт для команды,а если еще и удача улыбнется да сыграют достойно, - хороший задел и почин для наших основных клубов, играющих в европейских кубках. Играйте с мотивацией победителей и в удовольствие для себя и болельщиков.
То буде Ліверпуль,хлопці)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2023, 20:15 35
07.02.2023, 10:11 2
07.02.2023, 19:11 3
07.02.2023, 15:57 1
Теннис
07.02.2023, 16:39 1
07.02.2023, 11:28
07.02.2023, 15:29 6