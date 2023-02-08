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Молодежные турниры
08 февраля 2023, 18:11 |
1322
2

Тренер Руха U-19: «Теперь ребята хотят сыграть против английской команды»

Львовская команда вышла в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

08 февраля 2023, 18:11 |
1322
2
Тренер Руха U-19: «Теперь ребята хотят сыграть против английской команды»
ФК Рух

Наставник «Руха» U-19 Виталий Пономарев рассказал о том, с кем его футболисты хотят сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА после победы над миланским «Интером».

«Там все соперники интересные, ребята хотят сыграть с английскими командами. До этого перед жеребьевкой хотели с итальянскими соперниками – выпал «Интер».

«Теперь ждут англичан. Посмотрим, что будет», — сказал Пономарев.

Жеребьевка состоится 13 февраля, среди английских соперников могут выпасть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Рух Львов U-19 Рух Львов Виталий Пономарев
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Борис Велев
Кто бы  ни  был, сегодня, это огромный  опыт для  команды,а  если  еще  и  удача  улыбнется да  сыграют  достойно,  -  хороший  задел  и  почин  для наших  основных  клубов,  играющих  в  европейских  кубках.  Играйте  с  мотивацией  победителей  и  в удовольствие для   себя  и  болельщиков.   
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+3
andruha40
То буде Ліверпуль,хлопці)
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+3
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