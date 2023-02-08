Тренер Руха U-19: «Теперь ребята хотят сыграть против английской команды»

Наставник «Руха» U-19 Виталий Пономарев рассказал о том, с кем его футболисты хотят сыграть в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА после победы над миланским «Интером».

«Там все соперники интересные, ребята хотят сыграть с английскими командами. До этого перед жеребьевкой хотели с итальянскими соперниками – выпал «Интер».

«Теперь ждут англичан. Посмотрим, что будет», — сказал Пономарев.

Жеребьевка состоится 13 февраля, среди английских соперников могут выпасть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».