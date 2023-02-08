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Франция
08 февраля 2023, 16:22 |
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Тренер Малиновского: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире»

Игор Тудор – о матче против «ПСЖ»

08 февраля 2023, 16:22 |
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0
Тренер Малиновского: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор накануне матча 1/8 финала Кубка Франции против «ПСЖ» (8 февраля) прокомментировал травму звездного форварда парижан Килиана Мбаппе:

«Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У «ПСЖ» есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у «ПСЖ» хорошие игроки на каждой позиции.

Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас его отсутствие станет преимуществом, но у «ПСЖ» есть другие игроки, способные изменить ход матча».

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