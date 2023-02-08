Тренер Малиновского: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор накануне матча 1/8 финала Кубка Франции против «ПСЖ» (8 февраля) прокомментировал травму звездного форварда парижан Килиана Мбаппе:

«Учитывая наш стиль игры, Мбаппе стал бы чудесным орудием. Его отсутствие – это хорошо для нас. У «ПСЖ» есть другие быстрые игроки в атаке. Мы не готовим особый план против Месси, потому что у «ПСЖ» хорошие игроки на каждой позиции.

Сейчас Мбаппе – лучший в мире при всем уважении к другим игрокам. Очевидно, для нас его отсутствие станет преимуществом, но у «ПСЖ» есть другие игроки, способные изменить ход матча».