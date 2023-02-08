Днепр-1 прибыл на Кипр. Команда готовится к матчу Лиги конференций

8 февраля «Днепра-1» прибыл на Кипр, где команда будет готовиться к первому матчу плей-офф Лиги конференций против АЕК Ларнака.

Тренировки игроки возобновят в пятницу. Сообщается, что на Кипр прибыли все игроки, которые были на тренировочном сборе в Турции, включая игроков «Металлиста» Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского.

Матч плей-офф Лиги конференций АЕК Ларнака – «Днепр-1» состоится 16 февраля.