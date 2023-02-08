Кубок конфедераций08 февраля 2023, 16:31 |
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Днепр-1 прибыл на Кипр. Команда готовится к матчу Лиги конференций
16 февраля пройдет первый матч
08 февраля 2023, 16:31 |
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8 февраля «Днепра-1» прибыл на Кипр, где команда будет готовиться к первому матчу плей-офф Лиги конференций против АЕК Ларнака.
Тренировки игроки возобновят в пятницу. Сообщается, что на Кипр прибыли все игроки, которые были на тренировочном сборе в Турции, включая игроков «Металлиста» Евгения Подлепенца и Вячеслава Танковского.
Матч плей-офф Лиги конференций АЕК Ларнака – «Днепр-1» состоится 16 февраля.
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