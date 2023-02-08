Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка сразится против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила швейцарка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анетт Контавейт (№18 WTA) или Шелби Роджерс (№46 WTA).

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