Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Абу-Даби
8 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
Во втором раунде украинка сразится против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила швейцарка.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Анетт Контавейт (№18 WTA) или Шелби Роджерс (№46 WTA).
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