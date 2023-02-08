Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 февраля 2023, 17:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
2274
3

Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Абу-Даби

08 февраля 2023, 17:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
2274
3
Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№57 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка сразится против второй сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс – Кудерметова. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила швейцарка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анетт Контавейт (№18 WTA) или Шелби Роджерс (№46 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок с новой напарницей вылетела с турнира WTA 500 в Абу-Даби
Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк смотреть онлайн WTA Абу-Даби Белинда Бенчич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Футбол | 07 февраля 2023, 18:15 21
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа

«Горожанам» предъявлены обвинения по более чем 100 финансовым нарушениям за последние 9 лет…

Сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
Теннис | 07 февраля 2023, 13:05 1
Сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
Сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса

Жеребьевка состоится 9 февраля

ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
Футбол | 08.02.2023, 09:32
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Футбол | 07.02.2023, 22:35
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Футбол | 07.02.2023, 19:11
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Бубенко
По первим двом геймам - відразу помітно, наскільки сильніша Бенчіч у компоненті "подача"! Практично усі її перші подачі сильні, точні, й у Марти величезні проблеми з прийомом! І допоки наші майстрині не оволдодіють сильною, "ейсовою" першою подачею - розраховувати навіть на топ-20 - марна справа!
Ответить
0
Александр Науменко
Так хочеться нарешті Мартиного прориву.
Ответить
0
Stanislav Matusevych
Навіть не знаю, чи варто витрачати час на перегляд. Роки йдуть, дива з топ-10 не стається.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
07.02.2023, 13:35 6
Футбол
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
07.02.2023, 16:39 1
Биатлон
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
Скромно, но победоносно. Динамо минимально обыграло Шкендию
06.02.2023, 17:57 9
Футбол
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 4
Баскетбол
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
07.02.2023, 11:29 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности