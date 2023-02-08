Англия08 февраля 2023, 16:04 |
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Манчестер Юнайтед могут продать Эмиру Катара
У «Красных дьяволов» появятся новые владельцы
08 февраля 2023, 16:04 |
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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может получить новых владельцев. Это связано с тем, что конфликт фанатов клуба с владельцами, американской семьей Глейзеров, становится все более серьезным.
В приобретении клуба заинтересован Эмир Катара из династии Аль Тани. Их активы оцениваются в 311 миллиардов евро. За «Манчестер Юнайтед» они готовы выложить 9 миллиардов.
Потенциальные покупатели хотят оформить сделку как можно скорее и взять под контроль все активы «Манчестер Юнайтед».
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