Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 15:51 |
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Шахтер – Сараево. Стартовый состав горняков
Игор Йовичевич назвал игроков, которые сыграют в спарринге
08 февраля 2023, 15:51 |
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В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником «горняков» станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом команды Игора Йовичевича.
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре.
Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.
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