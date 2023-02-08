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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 15:51 |
368
0

Шахтер – Сараево. Стартовый состав горняков

Игор Йовичевич назвал игроков, которые сыграют в спарринге

08 февраля 2023, 15:51 |
368
0
Шахтер – Сараево. Стартовый состав горняков
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником «горняков» станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом команды Игора Йовичевича.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре.

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Игор Йовичевич товарищеские матчи Сараево Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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