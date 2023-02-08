Шахтер – Сараево. Стартовый состав горняков

В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником «горняков» станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом команды Игора Йовичевича.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре.

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.