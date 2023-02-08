ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ

1. Ювентус летом избавится от ряда игроков

2. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла

3. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов

4. Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.