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Англия
08 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:49
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0

ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:49
150
0
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ювентус летом избавится от ряда игроков
2. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
3. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов
4. Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс

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Источник Sport.ua
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