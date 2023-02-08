Англия08 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:49
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ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:49
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1. Ювентус летом избавится от ряда игроков
2. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
3. Монпелье уволил тренера из-за очень слабых результатов
4. Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс
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