Англия08 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:45
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Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
Вратарь «Тоттенхэма» получил повреждение колена
08 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:45
91
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Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы колена.
Француз получил повреждение в конце матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.
Обследование подтвердило, что он получил повреждение связок колена, и теперь ему потребуется период восстановления. В клубе надеются, что Льорис сможет обойтись без операции, состояние вратаря продолжат контролировать.
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