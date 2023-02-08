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  4. Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
Англия
08 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:45
91
0

Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы

Вратарь «Тоттенхэма» получил повреждение колена

08 февраля 2023, 14:32 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:45
91
0
Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы колена.

Француз получил повреждение в конце матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.

Обследование подтвердило, что он получил повреждение связок колена, и теперь ему потребуется период восстановления. В клубе надеются, что Льорис сможет обойтись без операции, состояние вратаря продолжат контролировать.

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Уго Льорис травма колена травма Тоттенхэм
Источник The Telegraph
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