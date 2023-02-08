Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы колена.

Француз получил повреждение в конце матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0) 5 февраля.

Обследование подтвердило, что он получил повреждение связок колена, и теперь ему потребуется период восстановления. В клубе надеются, что Льорис сможет обойтись без операции, состояние вратаря продолжат контролировать.