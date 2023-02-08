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WTA
08 февраля 2023, 12:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:53
159
0

Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце

08 февраля 2023, 12:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:53
159
0
Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.

В первом раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится с Алишей Паркс из США (№51 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка выиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Анны-Лены Фридзам (№124 WTA) или Сары Эррани (№106 WTA).

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Источник Sport.ua
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