Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 250 в Линце.

В первом раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится с Алишей Паркс из США (№51 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка выиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Анны-Лены Фридзам (№124 WTA) или Сары Эррани (№106 WTA).

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