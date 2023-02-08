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08 февраля 2023, 12:35 |
1619
1

Рак победил. Умер легендарный хорватский тренер Мирослав Блажевич

Известный наставник скончался на 88-м году жизни

08 февраля 2023, 12:35 |
1619
1
Рак победил. Умер легендарный хорватский тренер Мирослав Блажевич
Twitter. Мирослав Блажевич

Легендарный хорватский тренер Мирослав Блажевич ушел из жизни. Ему было 87 лет. Через два дня ему могло исполниться 88 лет.

Блажевич, известный по прозвищу Чиро, вошел в историю как тренер, который со сборной Хорватии взял третье место на чемпионате мира 1998 года и вывел в четвертьфинал Евро-1996.

Причина смерти – рак простаты. Этот диагноз ему поставили еще в 2011 году. В 2012 году ему сделали операцию по удалению меланомы. Однако в сентябре 2019 года эта болезнь, к сожалению, снова настигла Блажевича.

Последним клубом, в котором работал легендарный наставник, был «Задар». Пост главного тренера этой хорватской команды он покинул в 2015 году.

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Источник Хорватский футбольный союз
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Комментарии 1
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dimando560
Хороший був тренер. Пригадую, у нього було прізвисько "Лис".  Ще пригадую, як було образливо, коли тоді у стикових хорвати з Лисом вибили Україну. 
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