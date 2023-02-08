Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма
Украина. Первая лига
08 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
1265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма

«Металлург» Запорожье подписал Сулеймана Сейтхалилова

08 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
1265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма
ФК Металлург. Сулейман Сейтхалилов

Запорожский футбольный клуб «Металлург» объявил о подписании украинского полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.

Детали контракта не разглашаются. Последним клубом 20-летнего игрока является «Горняк-Спорт».

За свою карьеру уроженец Евпатории также играл за «Зирку», «Ингулец» и «Кремень».

В текущем сезоне Сулейман провел 11 матчей и забил 1 гол.

Сейчас «Металлург» играет в группе В Первой лиги Украины и находится на четвертой позиции с 20 очками после 14 туров.

По теме:
Форвард Шахтера продолжит карьеру в Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Черноморца разорвал контракт с клубом. Названа причина
У Шахтера есть интерес к центральному защитнику сборной Чили
Металлург Запорожье Горняк-Спорт Сулейман Сейтхалилов трансферы
Источник ФК Металлург Запорожье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Футбол | 08 февраля 2023, 06:52 9
Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба

Жалобу подал Хишам Буахила, бывший советник Нассера Аль-Хелаифи

Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Футбол | 07 февраля 2023, 15:57 1
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло

Легионер покинул расположение киевского коллектива

Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Футбол | 07.02.2023, 20:15
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Футбол | 08.02.2023, 13:16
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
Известный украинец покинул тренерский штаб аутсайдера УПЛ и уехал в США
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Футбол | 07.02.2023, 22:35
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
07.02.2023, 21:55 3
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
07.02.2023, 21:25 7
Бокс
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
07.02.2023, 18:15 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности