ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма

Запорожский футбольный клуб «Металлург» объявил о подписании украинского полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.

Детали контракта не разглашаются. Последним клубом 20-летнего игрока является «Горняк-Спорт».

За свою карьеру уроженец Евпатории также играл за «Зирку», «Ингулец» и «Кремень».

В текущем сезоне Сулейман провел 11 матчей и забил 1 гол.

Сейчас «Металлург» играет в группе В Первой лиги Украины и находится на четвертой позиции с 20 очками после 14 туров.