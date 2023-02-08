Украина. Первая лига08 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма
«Металлург» Запорожье подписал Сулеймана Сейтхалилова
08 февраля 2023, 12:15 | Обновлено 08 февраля 2023, 12:31
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Запорожский футбольный клуб «Металлург» объявил о подписании украинского полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.
Детали контракта не разглашаются. Последним клубом 20-летнего игрока является «Горняк-Спорт».
За свою карьеру уроженец Евпатории также играл за «Зирку», «Ингулец» и «Кремень».
В текущем сезоне Сулейман провел 11 матчей и забил 1 гол.
Сейчас «Металлург» играет в группе В Первой лиги Украины и находится на четвертой позиции с 20 очками после 14 туров.
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