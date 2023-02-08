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08 февраля 2023, 09:32 |
536
1

ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера

Новым тренером команды на Кипре стал Софронис Аугусти

08 февраля 2023, 09:32 |
536
1
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
ФК Омония. Софронис Аугусти

Кипрский футбольный клуб «Омония» официально объявил о смене тренера.

Янник Ферреру, который тренировал команду с 2022 года, был уволен из-за плохих результатов и неприемлемой атмосферы в раздевалке.

«Омония» уже назначила нового главного тренера. Им стал Софронис Аугусти, который ранее был наставником «Аполлона».

Сейчас «Омония» идет 6-й в таблице чемпионата Кипра, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.

Стоит отметить, что за кипрский клуб выступают украинцы Роман Безус и Артем Беседин.

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Роман Безус Артем Беседин назначение тренера отставка Омония
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romanchik.8409
Вот,что значит Бес авторитетный пришёл из Динамо..Сразу сказал,что тренер слабый.. Руководство прислушалось 
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