ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера

Кипрский футбольный клуб «Омония» официально объявил о смене тренера.

Янник Ферреру, который тренировал команду с 2022 года, был уволен из-за плохих результатов и неприемлемой атмосферы в раздевалке.

«Омония» уже назначила нового главного тренера. Им стал Софронис Аугусти, который ранее был наставником «Аполлона».

Сейчас «Омония» идет 6-й в таблице чемпионата Кипра, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.

Стоит отметить, что за кипрский клуб выступают украинцы Роман Безус и Артем Беседин.