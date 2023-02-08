Другие новости08 февраля 2023, 09:32 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
Новым тренером команды на Кипре стал Софронис Аугусти
08 февраля 2023, 09:32 |
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Кипрский футбольный клуб «Омония» официально объявил о смене тренера.
Янник Ферреру, который тренировал команду с 2022 года, был уволен из-за плохих результатов и неприемлемой атмосферы в раздевалке.
«Омония» уже назначила нового главного тренера. Им стал Софронис Аугусти, который ранее был наставником «Аполлона».
Сейчас «Омония» идет 6-й в таблице чемпионата Кипра, имея в своем активе 35 очков после 22 туров.
Стоит отметить, что за кипрский клуб выступают украинцы Роман Безус и Артем Беседин.
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