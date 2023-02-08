Парижская прокуратура начала расследование по ПСЖ и президенту клуба
Жалобу подал Хишам Буахила, бывший советник Нассера Аль-Хелаифи
Парижская прокуратура начала расследование по поводу действий «ПСЖ» и президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.
В декабре 2022 года Хишам Буахила, бывший советник Аль-Хелаифи, подал жалобу. Он утверждает, что много лет работал в «ПСЖ», а зарплата ему выплачивалась теннисной академией Smash в городе Доха. Хотя сам он никогда не играл в теннис.
Контракт был подписан в июле 2015 года на неопределенный срок. По нему Хишам получил должность учителя тенниса. В парижском клубе заявили, что Буахила никогда не работал в структуре парижан.
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