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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 06:38
123
0

РОТАНЬ: «У нас начинается второй этап подготовки. Будем наигрывать состав»

Главный тренер «Александрии» рассказал о ходе подготовки команды

08 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 06:38
123
0
РОТАНЬ: «У нас начинается второй этап подготовки. Будем наигрывать состав»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона:

«Сейчас у нас начинается второй этап. На первом этапе мы полностью выполнили все, что запланировали. Поработали над объемом, над силой в зале. Плюс играли по тайму.

Далее мы переходим на следующий уровень. Будем добавлять скоростно-силовую работу. Плюс скорость, сила. Понемногу будем уделять времени тактической работе. Больше времени будем наигрывать состав. Будем давать футболистам больше играть. Мы должны выйти на уровень – два полных тайма.

Поэтому все идет по плану. Ребята работают хорошо, настроение хорошие. Отдохнули хорошо, закатили рукава и работаем дальше».

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Александрия Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Александрия
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