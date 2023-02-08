РОТАНЬ: «У нас начинается второй этап подготовки. Будем наигрывать состав»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань рассказал о ходе подготовки команды ко второй части сезона:

«Сейчас у нас начинается второй этап. На первом этапе мы полностью выполнили все, что запланировали. Поработали над объемом, над силой в зале. Плюс играли по тайму.

Далее мы переходим на следующий уровень. Будем добавлять скоростно-силовую работу. Плюс скорость, сила. Понемногу будем уделять времени тактической работе. Больше времени будем наигрывать состав. Будем давать футболистам больше играть. Мы должны выйти на уровень – два полных тайма.

Поэтому все идет по плану. Ребята работают хорошо, настроение хорошие. Отдохнули хорошо, закатили рукава и работаем дальше».