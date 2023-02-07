Франция07 февраля 2023, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:04
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Марсель против ПСЖ. Стало известно, кто в Украине покажет Кубок Франции
За «Марсель» против парижан может сыграть украинец Руслан Малиновский
07 февраля 2023, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:04
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Главные матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на текущей неделе, будет показывать Футбол 2.0.
Все трансляции будут бесплатными для просмотра на YouTube канале.
Запланированы трансляции поединков:
- Лион – Лилль (8 февраля, 19:15)
- Марсель – ПСЖ (8 февраля, 22:00)
- Лорьян – Ланс (9 февраля, 22:00)
За «Марсель» в матче против парижан может сыграть украинский хавбек Руслан Малиновский.
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