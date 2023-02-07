Марсель против ПСЖ. Стало известно, кто в Украине покажет Кубок Франции

Главные матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на текущей неделе, будет показывать Футбол 2.0.

Все трансляции будут бесплатными для просмотра на YouTube канале.

Запланированы трансляции поединков:

Лион – Лилль (8 февраля, 19:15)

Марсель – ПСЖ (8 февраля, 22:00)

Лорьян – Ланс (9 февраля, 22:00)

За «Марсель» в матче против парижан может сыграть украинский хавбек Руслан Малиновский.