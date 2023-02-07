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Франция
07 февраля 2023, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:04
548
0

Марсель против ПСЖ. Стало известно, кто в Украине покажет Кубок Франции

За «Марсель» против парижан может сыграть украинец Руслан Малиновский

07 февраля 2023, 22:47 | Обновлено 07 февраля 2023, 23:04
548
0
Марсель против ПСЖ. Стало известно, кто в Украине покажет Кубок Франции
Футбол 2.0

Главные матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на текущей неделе, будет показывать Футбол 2.0.

Все трансляции будут бесплатными для просмотра на YouTube канале.

Запланированы трансляции поединков:

  • Лион – Лилль (8 февраля, 19:15)
  • Марсель – ПСЖ (8 февраля, 22:00)
  • Лорьян – Ланс (9 февраля, 22:00)

За «Марсель» в матче против парижан может сыграть украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Кубок Франции по футболу Марсель - ПСЖ ПСЖ Марсель Руслан Малиновский Лион Лилль Лорьян Ланс ТВ-права телевидение телеканал Футбол 2.0
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