ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт на 4 года с центральным защитником

Полтавская «Ворскла» продлила контракт на 4 года с 20-летним центральным защитником Евгением Павлюком.

В текущем сезоне Павлюк сыграл 3 матча в УПЛ. За 4 сезона в основной команде в его активе – 14 поединков и 1 забитый гол, если учитывать все турниры.

С февраля по июнь 2022 года Евгений числился в аренде в «Кривбассе», но официальных матчей в этот период не было из-за войны.

Пресс-служба полтавского клуба прокомментировала подписание контракта так:

«Своим упорным трудом во время тренировочного процесса и в официальных встречах Евгений Павлюк доказал, что не остановится в своем профессиональном росте.

Именно поэтому руководством клуба было принято решение предложить защитнику новый контракт, который будет действовать в течение следующих четырех лет.

20-летний ворсклянин, имеющий отличные антропометрические данные, не скрывает, что для него большой вызов и честь быть частью такого амбициозного коллектива».