В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится встреча 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет с «ПСЖ».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:10 по киевскому времени.

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Украине прямую трансляцию матча проводит YouTube-канал «Футбол 2.0». Плеер прямой трансляции будет добавлен позже.