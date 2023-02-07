Франция07 февраля 2023, 21:36 |
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Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 22:10 матч Кубка Франции
07 февраля 2023, 21:36 |
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В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится встреча 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет с «ПСЖ».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:10 по киевскому времени.
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Украине прямую трансляцию матча проводит YouTube-канал «Футбол 2.0». Плеер прямой трансляции будет добавлен позже.
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