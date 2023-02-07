Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
Марсель
08.02.2023 22:10 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 февраля 2023, 21:36 |
303
0

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 22:10 матч Кубка Франции

07 февраля 2023, 21:36 |
303
0
Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 февраля, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится встреча 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Марсель» сыграет с «ПСЖ».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:10 по киевскому времени.

Марсель – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Украине прямую трансляцию матча проводит YouTube-канал «Футбол 2.0». Плеер прямой трансляции будет добавлен позже.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Кубка Франции Марсель – ПСЖ
Малиновского ждут в старте Марселя на матч с ПСЖ в Кубке Франции
Вице-президент Интера: «Обсуждали возможность перехода Месси»
Кубок Франции по футболу Марсель - ПСЖ ПСЖ Марсель смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Футбол | 07 февраля 2023, 14:04 19
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается

Комплектация столичного клуба продолжается

Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 07 февраля 2023, 11:40 5
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону

Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»

Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Футбол | 07.02.2023, 20:15
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Футбол | 07.02.2023, 19:41
Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
Он уже прошел медосмотр. Шахтер подпишет украинского голкипера из Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
Футбол | 07.02.2023, 20:56
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо с паспортом рф лишился клуба на россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
06.02.2023, 14:55 22
Теннис
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
06.02.2023, 07:30 2
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
06.02.2023, 05:45
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности