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  4. Исмаили вылетел минимум на два месяца из-за травмы бедра
Франция
07 февраля 2023, 19:10 |
531
0

Исмаили вылетел минимум на два месяца из-за травмы бедра

Неутешительную информацию о здоровье бразильца сообщил Паулу Фонсека

07 февраля 2023, 19:10 |
531
0
Исмаили вылетел минимум на два месяца из-за травмы бедра
lefigaro.fr. Исмаили

33-летний левый защитник «Лилля» Исмаили, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», не сможет помочь своей команде в течение ближайших 8-10 недель. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «догов» Паулу Фонсека, который ранее также работал в Украине с «Шахтером».

Опытный бразилец получил травму бедра в недавнем матче Лиги 1 против «Ренна» (3:1).

В «Лилль» Исмаили перешел в августе минувшего года свободным агентом из «Шахтера».

В текущем сезоне на счету фулбека 20 матчей за «догов», в которых он отличился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Исмаили Лилль Паулу Фонсека травма бедра
Источник Le Figaro
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