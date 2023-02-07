Исмаили вылетел минимум на два месяца из-за травмы бедра

33-летний левый защитник «Лилля» Исмаили, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», не сможет помочь своей команде в течение ближайших 8-10 недель. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «догов» Паулу Фонсека, который ранее также работал в Украине с «Шахтером».

Опытный бразилец получил травму бедра в недавнем матче Лиги 1 против «Ренна» (3:1).

В «Лилль» Исмаили перешел в августе минувшего года свободным агентом из «Шахтера».

В текущем сезоне на счету фулбека 20 матчей за «догов», в которых он отличился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.