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Турция
07 февраля 2023, 18:51 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:10
726
0

В Турции под завалами погиб голкипер клуба Ени Малатьяспор

Оборвалась жизнь Ахмета Еюпа Туркаслана

07 февраля 2023, 18:51 | Обновлено 07 февраля 2023, 19:10
726
0
В Турции под завалами погиб голкипер клуба Ени Малатьяспор
Instagram. Ахмет Эюп Туркаслан

Масштабное землетрясение, которое произошло в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии, оказалось роковым для 28-летнего турецкого голкипера Ахмета Эюпа Туркаслана.

Его тело было извлечено из-под завалов в городе Малатья. К сожалению, во время обрушения дома, где проживал, он получил травмы несовместимые с жизнью. К счастью, спасателям удалось спасти жену и ребенка Эюпа Туркаслана.

Эюп Туркаслан летом 2021 года присоединился к команде «Ени Малатьяспор», перейдя из клуба «Умраниеспор». Ранее Ахмет играл в Турецкой суперлиге в рядах «Газиантепспор» и «Анкараспор», а также «Ени Малатьяспор».

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землетрясение Малатьяспор
Источник Transfermarkt
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