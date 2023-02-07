В Турции под завалами погиб голкипер клуба Ени Малатьяспор

Масштабное землетрясение, которое произошло в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии, оказалось роковым для 28-летнего турецкого голкипера Ахмета Эюпа Туркаслана.

Его тело было извлечено из-под завалов в городе Малатья. К сожалению, во время обрушения дома, где проживал, он получил травмы несовместимые с жизнью. К счастью, спасателям удалось спасти жену и ребенка Эюпа Туркаслана.

Эюп Туркаслан летом 2021 года присоединился к команде «Ени Малатьяспор», перейдя из клуба «Умраниеспор». Ранее Ахмет играл в Турецкой суперлиге в рядах «Газиантепспор» и «Анкараспор», а также «Ени Малатьяспор».