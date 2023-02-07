В Турции под завалами погиб голкипер клуба Ени Малатьяспор
Оборвалась жизнь Ахмета Еюпа Туркаслана
Масштабное землетрясение, которое произошло в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии, оказалось роковым для 28-летнего турецкого голкипера Ахмета Эюпа Туркаслана.
Его тело было извлечено из-под завалов в городе Малатья. К сожалению, во время обрушения дома, где проживал, он получил травмы несовместимые с жизнью. К счастью, спасателям удалось спасти жену и ребенка Эюпа Туркаслана.
Эюп Туркаслан летом 2021 года присоединился к команде «Ени Малатьяспор», перейдя из клуба «Умраниеспор». Ранее Ахмет играл в Турецкой суперлиге в рядах «Газиантепспор» и «Анкараспор», а также «Ени Малатьяспор».
Başımız sağ olsun!— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023
Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H
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