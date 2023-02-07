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Италия
07 февраля 2023, 17:41 |
876
1

Ювентус летом избавится от ряда игроков

В Турине намечается кадровая чистка

07 февраля 2023, 17:41 |
876
1
Ювентус летом избавится от ряда игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Из-за штрафных санкций «Ювентус» в следующем сезоне не попадет в Лигу чемпионов, что лишит клуб солидных доходов от участия в турнире. Из-за этого клубу придется разгрузить зарплатную ведомость.

По информации итальянских СМИ, летом «Ювентус» покинут Адриен Рабьо, Анхель Ди Мария, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Леандро Паредес. У первых четырех истекают контракты, которые не будут продлены, а Паредес вернется в «ПСЖ» после завершения срока аренды.

Прекращение сотрудничества с этими 5 игроками позволит «Ювентусу» сэкономить примерно 70 миллионов евро с учетом налогов.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Gargantua
из них только Рабьо потеря.
Паредес им и не пренадлежал
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