Ювентус летом избавится от ряда игроков

Из-за штрафных санкций «Ювентус» в следующем сезоне не попадет в Лигу чемпионов, что лишит клуб солидных доходов от участия в турнире. Из-за этого клубу придется разгрузить зарплатную ведомость.

По информации итальянских СМИ, летом «Ювентус» покинут Адриен Рабьо, Анхель Ди Мария, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро и Леандро Паредес. У первых четырех истекают контракты, которые не будут продлены, а Паредес вернется в «ПСЖ» после завершения срока аренды.

Прекращение сотрудничества с этими 5 игроками позволит «Ювентусу» сэкономить примерно 70 миллионов евро с учетом налогов.