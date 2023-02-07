Рио ФЕРДИНАНД: «Трансфер Мудрика не назовешь переплатой»
Легендарный защитник – о перспективах украинского вингера «Челси»
Легендарный английский защитник Рио Фердинанд объяснил причины неудачной игры Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0):
«Ему нужно найти немного баланса. Сейчас против «Фулхэма» тяжело играть, они очень хорошо защищаются. Мудрик лучше всего играет на пространстве. В матче с «Фулхэмом» он играл против команды, которая была в низком блоке.
На рынке были другие клубы, готовые заплатить такую сумму за Мудрика, поэтому это не назовешь переплатой. «Арсенал» хотел Мудрика, были и другие претенденты. Михаил подписал контракт с большими суммами денег. Это досадно, но каждого, кто стоит 80 или 100 миллионов фунтов стерлингов, называют переоцененными финансово».
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