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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Трансфер Мудрика не назовешь переплатой»
Англия
07 февраля 2023, 17:14 |
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Рио ФЕРДИНАНД: «Трансфер Мудрика не назовешь переплатой»

Легендарный защитник – о перспективах украинского вингера «Челси»

07 февраля 2023, 17:14 |
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Рио ФЕРДИНАНД: «Трансфер Мудрика не назовешь переплатой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный английский защитник Рио Фердинанд объяснил причины неудачной игры Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0):

«Ему нужно найти немного баланса. Сейчас против «Фулхэма» тяжело играть, они очень хорошо защищаются. Мудрик лучше всего играет на пространстве. В матче с «Фулхэмом» он играл против команды, которая была в низком блоке.

На рынке были другие клубы, готовые заплатить такую сумму за Мудрика, поэтому это не назовешь переплатой. «Арсенал» хотел Мудрика, были и другие претенденты. Михаил подписал контракт с большими суммами денег. Это досадно, но каждого, кто стоит 80 или 100 миллионов фунтов стерлингов, называют переоцененными финансово».

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Рио Фердинанд Михаил Мудрик Челси
Источник Metro
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