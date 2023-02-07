Франция07 февраля 2023, 16:26 |
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ПСЖ даст второй шанс Мауро Икарди
Сейчас форвард выступает за «Галатасарай»
07 февраля 2023, 16:26 |
569
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Сейчас Мауро Икарди выступает за турецкий «Галатасарай», однако права на него по-прежнему принадлежат «ПСЖ».
Успешные выступления 29-летнего форварда в Турции убедили руководство «ПСЖ» дать ему второй шанс. «ПСЖ» не будет избавляться от Икарди следующим летом, когда срок арендного соглашения с «Галатасараем» истечет.
В нынешнем сезоне на счету Икарди 9 голов и 6 ассистов в 13 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.
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